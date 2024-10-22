Виктория Боня встала на сторону Глюкозы, угодившей в новый скандал с наркотиками: это крик

Блогерша Виктория Боня выступила в защиту певицы Глюкозы, известной под своим настоящим именем Наталья Чистякова-Ионова, в контексте скандала, связанного с наркотиками. Она подчеркнула, что не считает артистку зависимой от запрещённых веществ.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В беседе с изданием Voice Боня сказала, что даже если Глюкоза и принимала запрещённые препараты, это было лишь проявлением её нестабильного и асоциального состояния.

"Это крик о том, что человеку нужна помощь. Не осуждение и не обвинение, а поддержка и помощь", — заявила Боня.

22 октября стало известно о том, что Глюкозу оштрафовали на пять тысяч рублей за употребление наркотических веществ. Однако сама певица вышла на связь и объяснила, что в момент встречи с полицейскими она была абсолютно трезва. По её мнению, произошедшее было делом рук одного влиятельного человека, намекая на музыкального продюсера Максима Фадеева.

Ранее сообщалось о связи Глюкозы с мужчиной, который был задержан в аэропорту Шереметьево.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



Glukoza ( настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.





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