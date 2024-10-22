Психолог объяснил, почему певица Бритни Спирс вышла замуж за саму себя

Психолог Андрей Зберовский объяснил возможные мотивы поведения певицы Бритни Спирс, которая сочеталась узами брака сама с собой.

Фото: https://www.instagram.com/britneyspears by Инстаграм Бритни Спирс is licensed under public doman

Бритни Спирс сообщила, что вышла замуж за саму себя. Знаменитость США назвала этот шаг самым гениальным решением в своей жизни.

Ранее сообщалось, что Universal Pictures снимет биографический фильм по мемуарам Бритни Спирс.

Психолог Андрей Зберовский предположил, что такое решение артистки может быть связано с серьёзными психологическими или психиатрическими проблемами звезды, у которой имелись проблемы с запрещёнными веществами.

"Подобные её действия могут быть эпатажными. С другой стороны, причиной таких браков может быть то, что женщина накопила негативный опыт общения с мужчинами, — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Он напомнил, что опыт взаимоотношений Бритни Спирс с противоположным полом был плачевным. Психолог не исключил, что певица таким образом провозгласила манифест против мужчин.

Уточнения

Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».





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