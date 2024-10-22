Почему обвинённая в приёме запрещённых веществ певица Глюкоза отделалась штрафом

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Бывший следователь, адвокат Максим Калинов рассказал, почему певице Глюкозе, заподозренной в употреблении запрещённых веществ, удалось избежать ареста.

Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

22 октября певицу Глюкозу оштрафовали на пять тысяч рублей по статье "Потребление наркотических средств или психотропных веществ". Арестовывать звезду не стали, так как суд учёл, что у певицы есть несовершеннолетние дети.

Юрист считает, что "неприкасаемой" Наталью Ионову (настоящее имя певицы Глюкозы) назвать нельзя.

"У нас в стране нет неприкасаемых, в волну ответственности подпадают даже высокого ранга звёзды. Суд же может любое обстоятельство признать в качестве смягчающего. Например, как раз наличие детей", — цитирует слова адвоката "Вечерняя Москва".

Калинов объяснил, что женщинам нередко выносятся более мягкие приговоры, чем мужчинам.

Эксперт объяснил, что к певице может приехать с проверкой инспектор по делам несовершеннолетних с целью выяснить, в каких условиях проживают с артисткой дети. Но лишать знаменитость родительских прав, по мнению адвоката, не станут.

Уточнения

Glukoza ( настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.



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