Наташа Королёва устроила приехавшей из США матери суровый приём

Певица Наташа Королёва организовала приехавшей из Америки матери необычный досуг.
Наташа Королёва опубликовала в социальный сетях видео, на которых они с 78-летней мамой Людмилой Порывай передвигаются по Москве.
Королёва почему-то повезла родительницу до дома на общественном транспорте.
"Маму катаю в автобусе", — сказала певица на видео.
Людмила Порывай была ошеломлена таким суровым приёмом. Женщина объяснила, что уже 20 лет не перемещалась на автобусах.
Затем Королёва предложила своей родительнице прокатиться с внуком Архипом на самокате. Людмиле Ивановне пришлось согласиться и на такой вид транспорта.
Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лия Влади́мировна Порыва́й; род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель; заслуженная артистка Российской Федерации (2004).
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