Наташа Королёва устроила приехавшей из США матери суровый приём

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Певица Наташа Королёва организовала приехавшей из Америки матери необычный досуг.

Фото: https://vk.com/club5403456?ysclid=m2kl7lsk8h748302619 by ВК-аккаунт Наташи Королёвой is licensed under public doman

Наташа Королёва опубликовала в социальный сетях видео, на которых они с 78-летней мамой Людмилой Порывай передвигаются по Москве.

Королёва почему-то повезла родительницу до дома на общественном транспорте.

"Маму катаю в автобусе", — сказала певица на видео.

Людмила Порывай была ошеломлена таким суровым приёмом. Женщина объяснила, что уже 20 лет не перемещалась на автобусах.

Затем Королёва предложила своей родительнице прокатиться с внуком Архипом на самокате. Людмиле Ивановне пришлось согласиться и на такой вид транспорта.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лия Влади́мировна Порыва́й; род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель; заслуженная артистка Российской Федерации (2004).



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