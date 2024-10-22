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Наташа Королёва устроила приехавшей из США матери суровый приём

0:45
Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва организовала приехавшей из Америки матери необычный досуг.

Наташа Королёва устроила приехавшей из США матери суровый приём
Фото: https://vk.com/club5403456?ysclid=m2kl7lsk8h748302619 by ВК-аккаунт Наташи Королёвой is licensed under public doman

Наташа Королёва опубликовала в социальный сетях видео, на которых они с 78-летней мамой Людмилой Порывай передвигаются по Москве.

Королёва почему-то повезла родительницу до дома на общественном транспорте.

"Маму катаю в автобусе", — сказала певица на видео.

Людмила Порывай была ошеломлена таким суровым приёмом. Женщина объяснила, что уже 20 лет не перемещалась на автобусах.

Затем Королёва предложила своей родительнице прокатиться с внуком Архипом на самокате. Людмиле Ивановне пришлось согласиться и на такой вид транспорта.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лия Влади́мировна Порыва́й; род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель; заслуженная артистка Российской Федерации (2004).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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