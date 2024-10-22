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Глюкоза вышла на связь после скандала и рассказала, что её пытаются уничтожить

1:12
Шоу-бизнес

Обвинённая в приёме запрещённых веществ певица Глюкоза намекнула на того, кто хочет её уничтожить.

Глюкоза вышла на связь после скандала и рассказала, что её пытаются уничтожить
Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

Певица Глюкоза вышла на связь после скандального инцидента в аэропорту Шереметьево.

Звезда рассказала, что после того, как она прилетела из Санкт-Петербурга в Москву со съёмок в аэропорту на выходе из самолёта её ждали полицейские. Её заставляли пройти освидетельствование, однако она отказалась от медицинской экспертизы, так как данные требования ей показались незаконными.

"Им поступило заявление от одного влиятельного человека и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии", — написала певица в своём Telegram-канале.

Она уверена, что кто-то сознательно пытается ей навредить.

"Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить", — отметила артистка.

Наталья Ионова (настоящее имя певицы Глюкозы) заявила, что у неё больше нет сил наблюдать за кампанией под названием "Глюкоза vs наркоконтроль".

По словам знаменитости, понятые не увидели в ней признаков наркотического опьянения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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