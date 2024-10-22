Собчак оценила идею Шнурова отпраздновать развод с женой: небанально

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Ксения Собчак отреагировала на творческую активность Сергея Шнурова после развода с супругой.

Фото: https://vk.com/s_shnurov by ВК-аккаунт Сергея Шнурова is licensed under public doman

Ксения Собчак рассказала, что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров готовит совместный творческий проект с блогером Инстасамкой.

"Сергей Шнуров решил отметить развод небанально — записав коллаб с Инстасамкой. Скоро выпустит. Такие дела", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Сергею Шнурову удалось расстаться с супругой, дочерью крупного уральского бизнесмена Ольгой Абрамовой, без скандалов и судебных тяжб.

Ранее шоумен Стас Барецкий назвал причину разногласий в браке Шнурова и Абрамовой.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель. Лидер рок-групп «Ленинград» и «Рубль».



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