Концертный директор Глюкозы прокомментировал скандал с артисткой: что произошло на самом деле

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, не употребляла запрещённые вещества. До возвращения в Москву она дала концерт, на котором всё прошло в штатном режиме. Об этом Super сообщил концертный директор артистки Александр.

Фото: commons.wikimedia.org by Glukoza production, CC BY-SA 3.0

Он призвал не верить всему, что пишут в интернете, и назвал все новости фикцией.

"Вчера вечером у Наташи было выступление. Все разговоры о наркотиках и её неадекватном состоянии — это неправда. Вчера она работала, и всё прошло нормально. Вы знаете, когда вас останавливают на машине и просят выйти, чтобы проверить автомобиль? А зачем проверять? Отвечают, что есть установка, похищен похожий автомобиль. Вот считайте, что [в случае с Глюкозой] похожая ситуация", — пояснил мужчина.

Несмотря на скандал, артистка не собирается делать скидки на свои выступления. Одно её 45-минутное выступление стоит от 2,5 миллиона рублей, а новогоднее — в пределах 3-3,5 миллиона рублей.

Ранее экс-главред Vanity Fair высказалась о судьбе Меган Маркл.

Уточнения

Glukoza ( настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.