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Клава Кока призналась, что рассталась с Александром Повериным: заглушала боль

0:58
Шоу-бизнес

Певица Клава Кока подтвердила слухи о своём разрыве с блогером Александром Повериным.

Клава Кока призналась, что рассталась с Александром Повериным: заглушала боль
Фото: https://www.instagram.com/klavacoca by Инстаграм Клавы Коки is licensed under public doman

Клава Кока призналась в "Инстаграме"*, что её отношения с Александром Повериным подошли к концу.

Она объяснила, что до последнего не теряла надежду наладить отношения с избранником, однако это ей не удалось. Именно она стала инициатором расставания.

Свою боль, по словам певицы, она заглушала на студийной работе. Исполнительница хита "Покинула чат" рассказала, что улыбка на публике ей даётся очень тяжело на фоне личной драмы. При этом звезда заявила, что ни о чём не жалеет.

"Как бы ни было, эти 500 дней вместе мне подарили то, о чем я долгое время мечтала, но наше время исчерпано", — рассказала Клава Кока поклонникам.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер. После победы в 2015 году в кастинге-шоу «Молодая кровь» с ней подписал контракт лейбл Black Star.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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