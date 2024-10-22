Экс-редактор Vanity Fair высказалась о печальном будущем Меган Маркл: все её идеи полная чушь

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

В интервью подкасту Ankler, Тина Браун, бывший главный редактор журналов Vanity Fair и New Yorker, высказалась о принце Гарри и Меган Маркл. При этом она предрекла герцогине Сассекской печальное будущее.

Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General, CC BY 4.0

Журналистка отметила, что Гарри в роли принца был безупречен, потому что это единственное, что он умеет делать с самого детства. Она сказала, что многие будут его оскорблять в надежде построить карьеру, но он был одним из самых талантливых членов королевской семьи.

Тина Браун считает, что принц попал в плен к Меган Маркл, чьи идеи она жёстко раскритиковала.

"Проблема Меган в том, что у неё худшее суждение из всех в мире. Она безупречна в том, чтобы всё делать неправильно. Это правда. Она перфекционистка в том, чтобы всё делать неправильно. Её проблема в том, что она никого не слушает", — отметила журналистка.

В заключение она добавила, что бывшая актриса отказывается слушать тех, кто находится рядом с ней.

Ранее гастролирующего по США Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) уличили в афёре.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.



Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.