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Экс-редактор Vanity Fair высказалась о печальном будущем Меган Маркл: все её идеи полная чушь

1:13
Шоу-бизнес » Зарубежный

В интервью подкасту Ankler, Тина Браун, бывший главный редактор журналов Vanity Fair и New Yorker, высказалась о принце Гарри и Меган Маркл. При этом она предрекла герцогине Сассекской печальное будущее.

Экс-редактор Vanity Fair высказалась о печальном будущем Меган Маркл: все её идеи полная чушь
Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General, CC BY 4.0

Журналистка отметила, что Гарри в роли принца был безупречен, потому что это единственное, что он умеет делать с самого детства. Она сказала, что многие будут его оскорблять в надежде построить карьеру, но он был одним из самых талантливых членов королевской семьи.

Тина Браун считает, что принц попал в плен к Меган Маркл, чьи идеи она жёстко раскритиковала.

"Проблема Меган в том, что у неё худшее суждение из всех в мире. Она безупречна в том, чтобы всё делать неправильно. Это правда. Она перфекционистка в том, чтобы всё делать неправильно. Её проблема в том, что она никого не слушает", — отметила журналистка.

В заключение она добавила, что бывшая актриса отказывается слушать тех, кто находится рядом с ней.

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Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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