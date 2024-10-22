Экс-редактор Vanity Fair высказалась о печальном будущем Меган Маркл: все её идеи полная чушь

В интервью подкасту Ankler, Тина Браун, бывший главный редактор журналов Vanity Fair и New Yorker, высказалась о принце Гарри и Меган Маркл. При этом она предрекла герцогине Сассекской печальное будущее.
Журналистка отметила, что Гарри в роли принца был безупречен, потому что это единственное, что он умеет делать с самого детства. Она сказала, что многие будут его оскорблять в надежде построить карьеру, но он был одним из самых талантливых членов королевской семьи.
Тина Браун считает, что принц попал в плен к Меган Маркл, чьи идеи она жёстко раскритиковала.
"Проблема Меган в том, что у неё худшее суждение из всех в мире. Она безупречна в том, чтобы всё делать неправильно. Это правда. Она перфекционистка в том, чтобы всё делать неправильно. Её проблема в том, что она никого не слушает", — отметила журналистка.
В заключение она добавила, что бывшая актриса отказывается слушать тех, кто находится рядом с ней.
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Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.
Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.
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