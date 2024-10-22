Гастролирующего по США Максима Галкина* уличили в афёре

По сообщениям СМИ, юморист Максим Галкин*, признанный в РФ иноагентом, может обманывать своих поклонников. Как пишет "МК", артист нанимает людей для создания видимости заполненного зала на своих концертах.
На видеороликах, которыми Галкин делится в социальных сетях, кажется, что в залах почти нет свободных мест. Однако, как выяснил источник, билеты на его выступления раскупают неохотно.
Уже 22 октября должен пройти концерт Галкина в Тампе, но почти половина мест ещё не выкуплена. Подобная ситуация наблюдается и в других городах. Поклонники считают, что комик пытается их обмануть, нанимая людей, которые изображают зрителей, поскольку на самом деле его выступления не вызывают интереса.
Предполагается, что причинами такого низкого спроса на мероприятия Галкина стали его антироссийские заявления и требование не снимать на телефон.
Ранее Ольга Зарубина высказалась в адрес Глюкозы.
Максим Александрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.
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