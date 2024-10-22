Григорий Лепс обещал поломать ноги обидчикам своей 18-летней невесты

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Певец Григорий Лепс пригрозил всем, кто обижает его юную избранницу Аврору Кибу.

Фото: https://vk.com/official_leps by ВК-аккаунт Григория Лепса is licensed under public doman

Григорий Лепс заступился за свою 18-летнюю возлюбленную Аврору Кибу. Артист пообещал повредить конечности тем людям, которые норовят обидеть его девушку, затронув и его личную жизнь.

"Рано или поздно они появятся в моей жизни, на моей улице и на моей тропе… Я обязательно поломаю им ноги, можете не сомневаться!" — заявил исполнитель хита "Рюмка водки на столе" в интервью телеканалу RU. TV.

Ранее сообщалось, что бывшая жена и дети Григория Лепса обосновались в Европе. Туда же отправилась у его юная невеста Аврора Киба.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).



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