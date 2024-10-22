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Ольга Зарубина не собирается жалеть певицу Глюкозу: спустись на землю

1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Ольга Зарубина придерживается мнения, что её коллега Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, не нуждается ни в жалости, ни в помощи.

Ольга Зарубина не собирается жалеть певицу Глюкозу: спустись на землю
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ольги Зарубиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В беседе с "Абзацем" артистка выразила своё несогласие с тем, чтобы поддерживать людей, замеченных в употреблении запрещённых веществ. По её словам, в стране есть много нуждающихся — обездоленных, бездомных, брошенных детей и больных животных, которым требуется реальная помощь. При этом Зарубина назвала исполнительницу "низкопробной" и выразила мнение, что её должны спасать родные и близкие.

"У этого человека есть всё, она выросла в счастливой семье. Но вместо того чтобы заниматься глупостями, ей стоило бы заняться благотворительностью. В нашей стране столько нуждающихся! Деньги нужно вкладывать в добрые дела, учиться эмпатии, а не уходить в наркотики. Она считает себя звездой высокого полёта, но пора спуститься на землю", — добавила Зарубина.

Недавно Наталья Чистякова-Ионова была задержана в аэропорту Шереметьево. Сообщается, что она с трудом вышла из самолёта с искажённым лицом.

Ранее Виктория Боня поделилась своими мыслями об Ирине Болгар.

Уточнения

О́льга Влади́мировна Зару́бина (урождённая — Ивано́ва; род. 29 августа 1958, Москва) — советская и российская эстрадная певица и актриса. 

Glukoza ( настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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