Раскрыта причина, по которой мать Наташи Королёвой прилетела в Россию из США

Мама певицы Наташи Королёвой, Людмила Порывай, прилетела из США в Россию, чтобы познакомиться с новоиспечённой женой своего внука Архипа. К сожалению, из-за плохого самочувствия женщина не смогла присутствовать на свадебном торжестве.

Фото: freepik.com by jcomp

Людмила Порывай уже несколько лет живёт в США и лишь изредка навещает Россию, чтобы увидеться с дочерью. По словам Наташи Королёвой, её мама очень хотела побывать на свадьбе и даже купила билеты, но из-за болезни ей пришлось отменить поездку.

В своём личном блоге Наташа Королёва поделилась фотографией, на которой она, её мама, Архип и Мелисса пытаются поставить бабушку на самокат, подтвердив приезд Порывай.

Архип и Мелисса поженились в августе после нескольких лет отношений. Известно, что поначалу девушка не понравилась знаменитым родителям молодого человека, но со временем они смогли найти общий язык.

Ранее продюсер высказалась о включении Глюкозы в "чёрный список".

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лия Влади́мировна Порыва́й; род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель



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