Продюсер о включении Глюкозы в чёрный список артистов: её проучили

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Продюсер Олеся Сазыкина подтвердила, что певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) оказалась в так называемом "чёрном списке" артистов. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Фото: commons.wikimedia.org by Glukoza production, CC BY-SA 3.0

Недавно стало известно, что организаторы новогодних телешоу отказались приглашать Глюкозу из-за скандалов, связанных с её участием. Они опасаются, что присутствие артистки может негативно сказаться на их репутации. Также появилась информация о том, что за запланированные концерты с певицы требуют скидку.

"Это действительно так. Я организовывала для неё множество мероприятий, и она действительно оказалась в чёрном списке. С учётом её поведения, это наказание и способ проучить её", — заявила Сазыкина.

По словам продюсера, Глюкоза уже много лет употребляет запрещённые вещества.

Певица Наталья Чистякова-Ионова была оштрафована на пять тысяч рублей после того, как появилась в аэропорту Шереметьево в состоянии изменённого сознания.

Ранее Земфира* (признана в РФ иноагентом) высказалась о концертах в России.

Уточнения

Glukoza ( настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.





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