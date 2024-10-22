Костенко отправила шестилетнюю и четырёхлетнюю дочерей от Дмитрия Тарасова в школу

Блогер Анастасия Костенко показала, как проводила своих маленьких дочерей в школу с портфелями за спиной.
Анастасия Костенко опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором её маленькие дочки (шести и четырёх лет) заходят в школу и садятся за парту.
"C началом учебного года в нулевом классе, малышки наши. Как быстро вы выросли", — написала под кадрами Анастасия.
Подписчики упрекнули Костенко в том, что она так рано отправила младшую дочь в школу. Блогер заверила, что выбрала мягкую подготовку к школе с индивидуальным подходом.
Костенко и Тарасов воспитывают четырёх детей — Милану (2018 г. р.), Еву (2020 г. р.) Алексея (2021 г. р.) и Ярослава (2024 г. р.)
У Тарасова от брака с Оксаной Пономарёнок есть ещё дочь Ангелина.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Дмитрий Тарасов: Тарасов, Дмитрий Алексеевич (род. 1987) — российский футболист.
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