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Подольская поздравила сына Ивана от Владимира Преснякова: мой самый ласковый

1:06
Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская обратилась с трогательной речью к младшему сыну от Владимира Преснякова.

Подольская поздравила сына Ивана от Владимира Преснякова: мой самый ласковый
Фото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya by Инстаграм Натальи Подольской is licensed under public doman

Наталья Подольская опубликовала в "Инстаграме"* серию красивых семейных фотографий с младшим сыном, которому исполнилось 4 года.

"Мой самый ласковый Иван на свете, мой сыночек, с днем рождения! Ты моё второе крыло, моё счастье, моя нежность и любовь!" — написала звезда под снимками.

Она пожелала наследнику здоровья, счастья и ума.

К поздравлением присоединился Александр Ревва.

"С Днём Ванечки! Счастья малышу и его прекрасным родителям!" — написал шоумен под кадрами.

У Владимира Преснякова и Натальи Подольской двое сыновей — Арсений (родился 5 июня 2025 года) и Иван (появился на свет 22 октября 2020 года).

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пресняко́в (также известен как Владимир Пресняков-младший; род. 29 марта 1968, Свердловск) — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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