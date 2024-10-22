Спутника Глюкозы арестовали за употребление наркотиков: кто оказался рядом с артисткой

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Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова) появилась в московском аэоропорту Шереметьево с искривлённым лицом вместе со спутником, которого, как сообщает РИА Новости, арестовали на семь суток.

Фото: commons.wikimedia.org by Glukoza production, CC BY-SA 3.0

Сама артистка отделалась штрафом в пять тысяч рублей за употребление наркотических веществ в связи с наличием двух несовершеннолетних детей. Сопровождавшего её мужчину по имени Шевцов Александр Сергеевич по решению суда задержали.

По имеющемуся в наличии протоколу отмечается, что артистка прибыла в Шереметьево в неадекватном состоянии, шла шатаясь и с трудом держась на ногах, чем привлекла внимание полиции. Запаха алкоголя от артистки не было, поэтому и был сделан вывод о приеме запрещённых веществ. Проходить медицинское освидетельствование она отказалась.

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Уточнения

Glukoza ( настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.





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