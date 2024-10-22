Ксения Бородина честно ответила на вопрос о третьей беременности

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В недавнем интервью с журналистами издания Super телеведущая Ксения Бородина откровенно рассказала, что мечтает стать матерью в третий раз и родить сына.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

На презентации сериала "Лихие" режиссёра Юрия Быкова Ксения появилась вместе со своим новым избранником Николаем Сердюковым. Пара не стала уклоняться от общения с прессой. В ходе беседы Бородина поделилась, что хочет иметь сына.

При этом она подчеркнула, что прекрасно помнит себя в "лихие" 90-е и поэтому придерживается строгих принципов воспитания своих дочерей. Ксения старается контролировать себя с помощью психологии. Её спутник Николай Сердюков поддержал слова телеведущей и заверил, что это действительно так.

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону — от двух разных мужей. У Николая Сердюкова также есть дочь Николь от первого брака.

Ранее сообщалось, что Джастину Биберу может потребоваться помощь психиатра.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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