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Джастину Биберу требуется помощь психиатра на фоне скандала с P.Diddy

0:56
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский певец Джастин Бибер перестал есть и закрылся от всех после скандала с рэпером P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс.

Джастину Биберу требуется помощь психиатра на фоне скандала с P.Diddy
Фото: instagram.com by личный аккаунт Джастина Бибера в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Согласно RadarOnline, ссылаясь на анонимный источник, сейчас, глядя на Бибера, можно легко понять, как сильно он переживает. По словам источника, 30-летний музыкант боится, что в СМИ появится информация о его связях с рэпером.

Отмечается, что супруга артиста, модель Хейли Бибер, поддерживает его, но надеется, что он обратится к психотерапевту, чтобы справиться с этой ситуацией.

В прессе появились слухи о том, что в подростковом возрасте Джастин Бибер мог стать жертвой сексуального насилия со стороны Пи Дидди, с которым он был близок в то время.

Ранее стало известно, почему Глюкозу отказались приглашать на новогодние телешоу.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.
 

Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs; род. 4 ноября 1969[…], Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимами Puff Daddy (рус. Пафф Дэ́дди), P. Diddy (рус. Пи Ди́дди) и Diddy (рус. Ди́дди) — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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