Названа причина, по которой Глюкозу отказались приглашать на новогодние ТВ-шоу

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Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) оказалась занесена в "чёрный список" артистов, которых организаторы отказываются приглашать на новогодние ТВ-шоу и корпоративы.

Фото: commons.wikimedia.org by Glukoza production, CC BY-SA 3.0

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, артистка не получила предложения присоединиться к съёмкам "Голубого огонька", так как продюсеры побоялись "испортить репутацию" на фоне скандальных историй с употреблением наркотиков.

Сообщается также, что в настоящее время организаторы уже запланированных выступлений требуют от неё скидку на гонорар.

Утром появилась информация, что Глюкоза была замечена в состоянии наркотического опьянения в московском аэропорту. Сама она отказалась проходить медицинское освидетельствование. В результате её оштрафовали на пять тысяч рублей.

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Уточнения

Glukoza ( настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.





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