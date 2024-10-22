Рэпер 50 Cent высказался о скандале вокруг рэпера P.Diddy

Рэпер 50 Cent прокомментировал скандальную историю вокруг P. Diddy, с которым у него давняя вражда.
Рэпер 50 Cent напомнил публике, что много лет намекал на непорядочность музыканта P. Diddy.
Он часто говорил о непозволительном поведении рэпера публично, однако его заявления никто не принимал за чистую монету.
Музыкант заявил, что знал о том, что творится на вечеринках его недруга.
"Послушайте, кажется, что я делаю какие-то крайне возмутительные вещи, но это не так. На самом деле я просто говорю то, что говорю уже 10 лет", — цитирует слова рэпера издание People.
Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs; род. 4 ноября 1969[…], Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимами Puff Daddy — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.
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