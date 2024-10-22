Отец Жанны Фриске резко высказался о карьере Дмитрия Шепелева: путь везде закрыт

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Владимир Фриске, отец покойной певицы Жанны Фриске, высказал свое мнение о карьере телеведущего Дмитрия Шепелева. Он считает, что у мужчины есть определенные проблемы в общении с окружающими из-за его скандального характера.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дмитрия Шепелева в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью изданию "Абзац" он прокомментировал новость о том, что Дмитрий больше не будет вести шоу "В кругу друзей" на телеканале "Россия-1".

"Шепелев никогда не сможет удержаться на каком-либо поприще. Ему везде будет закрыт путь. Очевидно, что он скандальный человек, который не может ужиться ни с кем", — сказал Фриске.

Он также напомнил, что его дочь не видела в своем избраннике особых талантов, а его стремление попасть на Запад вызывало у нее сомнения. По словам Фриске, раньше с визами в США Дмитрию помогала подруга Жанны Ольга Орлова, но теперь они не общаются.

Ранее Анна Седокова также поделилась своими мыслями о разводе.

Уточнения

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — российский и белорусский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист.



Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, автор песен, телеведущая и киноактриса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.