Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Земфира* высказалась о своём концерте в России: когда-нибудь мы там встретимся
Более половины парка Мосгортранса оборудовано российскими акселерометрами
Россиян предложили обложить налогом на поездки за границу
Секреты успешного садоводства: что сделать осенью для обильного урожая
Юный певец Лев Соловьёв прошёл слепые прослушивания и попал в шоу "Голос. Дети"
В Комитете Совфеда поддержали закон о борьбе с фиктивными браками
РСТ предлагает ввести сбор для покупателей заграничных туров
Спутника Глюкозы арестовали за употребление наркотиков: кто оказался рядом с артисткой
Зачем и как обкатывать зимнюю резину: советы от профессионалов

Отец Жанны Фриске резко высказался о карьере Дмитрия Шепелева: путь везде закрыт

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Владимир Фриске, отец покойной певицы Жанны Фриске, высказал свое мнение о карьере телеведущего Дмитрия Шепелева. Он считает, что у мужчины есть определенные проблемы в общении с окружающими из-за его скандального характера.

Отец Жанны Фриске резко высказался о карьере Дмитрия Шепелева: путь везде закрыт
Фото: instagram.com by личный аккаунт Дмитрия Шепелева в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В интервью изданию "Абзац" он прокомментировал новость о том, что Дмитрий больше не будет вести шоу "В кругу друзей" на телеканале "Россия-1".

"Шепелев никогда не сможет удержаться на каком-либо поприще. Ему везде будет закрыт путь. Очевидно, что он скандальный человек, который не может ужиться ни с кем", — сказал Фриске.

Он также напомнил, что его дочь не видела в своем избраннике особых талантов, а его стремление попасть на Запад вызывало у нее сомнения. По словам Фриске, раньше с визами в США Дмитрию помогала подруга Жанны Ольга Орлова, но теперь они не общаются.

Ранее Анна Седокова также поделилась своими мыслями о разводе.

Уточнения

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — российский и белорусский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист. 

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, автор песен, телеведущая и киноактриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Еда и рецепты
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает Аудио 
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
Еда и рецепты
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде Аудио 
Популярное
Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке

Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.

Подготовка ремонтантной малины к зиме: советы по обрезке
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
Переписанная история: где на самом деле приручили лошадей
Кабачки в муке в духовке: готовить их таким способом проще и быстрее, чем на сковороде
В информационной войне в Израиле Россию выставляют мечтающей разжечь региональную войну Юрий Бочаров Boeing 757-200 Catfish. Летающая лаборатория, обучавшая летать американские истребители F-22 Дмитрий Плотников Полку европейских психопатов прибывает? Знакомьтесь, Майя Санду Андрей Николаев
Витаминный салат из капусты: хрустящий и малокалорийный, одна сплошная польза
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Последние материалы
Тёплая ванна — простой способ улучшить сон
Как сыворотки с пептидами делают ресницы длиннее и гуще без побочных эффектов
Названа причина, по которой Глюкозу отказались приглашать на новогодние ТВ-шоу
Минздрав: в России отмечается рост числа медиков благодаря реализации нацпроекта
Детокс-коктейль из огурца: секрет легкости и здоровья
В США обеспокоены утечкой разведданных о подготовке удара по Ирану
Отец Жанны Фриске резко высказался о карьере Дмитрия Шепелева: путь везде закрыт
Неожиданный эффект санкций: Россия получила прибыль в 5 трлн рублей
Минпросвещения предложило минимальные баллы ЕГЭ в новом учебном году
Почему солянка признана самым вредным супом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.