Алсу перестала скрывать лицо восьмилетнего сына, которого прятала от публики

Певица Алсу в своём личном блоге поделилась снимком с сыном Рафаэлем, который посетил её сольный концерт в Москве. Артистка решила раскрыть лицо мальчика, которое восемь лет скрывала от публики.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Она призналась, что с особым нетерпением ждала его на своём выступлении.

"Мой главный зритель, которого я ждала больше всех. Он впервые на мамином концерте", — написала она.

Алсу воспитывает троих детей от бывшего мужа, бизнесмена Яна Абрамова. В мае 2024 года после 18 лет брака певица подала на развод. По слухам, причиной расставания стали измены со стороны миллиардера. Тогда исполнительница подтвердила, что информация о его связи с моделью Анастасией Решетовой правдива.

27 августа в Пресненском суде Москвы состоялся официальный развод супругов. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Яна Абрамова, отметил, что во время заседания были выявлены обстоятельства, которые не позволяют продолжать семейный союз.

Ранее сообщалось, что певица Диана Гурцкая установила на могиле мужа памятник в виде дворца.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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