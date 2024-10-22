Певица Диана Гурцкая установила на могиле мужа памятник-дворец

Певица Диана Гурцкая установила на могиле своего скоропостижно скончавшегося супруга Петра Кучеренко памятник в виде дворца. Кадры с Троекуровского кладбища, где покоится чиновник, были опубликованы на YouTube-канале блогера Андрея Флора.

Фото: flickr.ru by Ilya Schurov from Moscow, Russia, CC BY 2.0

Мужчина ушёл из жизни в мае прошлого года, но работы по благоустройству его захоронения продолжаются и по сей день. В настоящее время идёт установка памятника, который выделяется среди других могил своим дворцовым обликом с колоннами. Вокруг монумента расставлены вазы с розами, которые создают атмосферу печали и скорби.

Пётр Кучеренко занимал пост заместителя министра науки и высшего образования с 30 марта 2020 года. Его жизнь оборвалась 24 мая 2023 года. Во время перелёта с Кубы в Россию ему стало плохо в самолёте, и воздушное судно экстренно посадили в Марциальных Водах. К сожалению, медики не смогли помочь ему.

Ранее бывший возлюбленный Кристины Асмус был замечен на публике с новой спутницей жизни.

Уточнения

Диа́на Гуда́евна Гурцка́я (род. 2 июля 1978, Сухуми, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российская эстрадная певица, общественный деятель.



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