Бывший возлюбленный Кристины Асмус вышел в свет с новой возлюбленной

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Актёр Роман Евдокимов, который ранее встречался с Кристиной Асмус, пришёл на премьеру фильма "Огниво" со своей новой возлюбленной.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Как сообщает "Комсомольская правда", впервые слухи об их романе появились весной прошлого года. Похоже, их отношения вышли на новый уровень, и они решили появиться вместе на публике.

Актёр, исполнивший главную роль в фильме, и его спутница не стали раскрывать подробности своих отношений, но с удовольствием позировали фотографам.

Роман Евдокимов и Кристина Асмус были вместе почти два года, но расстались не очень мирно. Предположительно, именно актриса настояла на том, чтобы его исключили из спектакля "Леди Макбет Мценского уезда". Она обиделась на него за то, что он её бросил, а играть страстные чувства уже было неактуальным.

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Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.



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