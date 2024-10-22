Американский солист группы 30 Seconds To The Mars Джаред Лето во время концерта в Казахстане был удостоен подарка от российских поклонниц. Девушки, которые прилетели в Астану из Сочи, приготовили для музыканта уникальный головной убор, созданный своими руками.
Один из авторов подарка, дизайнер Милена Нода, поделилась в своём блоге видеозаписью, на которой запечатлён момент вручения шляпы во время выступления. Вместе с подругами Милена подготовила большой плакат со словами о том, что у них есть шляпа для американца. Джаред Лето заметил этот плакат, прервал своё выступление и уточнил, действительно ли у девушек есть для него головной убор.
Музыкант попросил передать подарок из зала и, получив его, внимательно рассмотрел шляпу с индивидуальным дизайном. Затем он снял свою белую ковбойскую шляпу, в которой выступал, и надел подаренную россиянками. В знак одобрения он показал большой палец.
Ранее Леонид Дзюник уже высказывался о ситуации на российской эстраде.
Джа́ред Джо́зеф Ле́то (англ. Jared Joseph Leto; род. 26 декабря 1971, Боссьер-Сити, Луизиана, США) — американский актёр и музыкант.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.