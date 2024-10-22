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Известный продюсер высказался о молодых артистах на российской эстраде: грустная ситуация
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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник с сожалением отмечает, что на российской эстраде не хватает талантливых молодых артистов. Его слова приводит aif.ru.

Известный продюсер высказался о молодых артистах на российской эстраде: грустная ситуация
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Он с удовольствием смотрит телепроект "Ну-ка, все вместе", где молодым талантам предоставляется возможность продемонстрировать свои способности. Однако, по его словам, после окончания конкурса многие победители и яркие участники не находят дальнейшего развития.

"Разве в России появились новые талантливые артисты? Не просто внезапно запевшие блогеры, а настоящие артисты? Не такие душевные исполнители, как Майя Кристалинская и Елена Великанова", — поделился своими мыслями Леонид Дзюник.

В заключение он добавил, что сейчас не хватает современных песен, которые бы пели за столом в компании друзей.

Ранее стало известно, что у Харви Вайнштейна диагностировали рак.

 

 

Уточнения

Музыкальный конкурс — это публичное мероприятие, призванное определить и наградить выдающиеся музыкальные коллективы, солистов и музыковедов. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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