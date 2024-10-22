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У отбывающего тюремный срок Харви Вайнштейна обнаружили рак

1:21
Шоу-бизнес » Зарубежный

В тюрьме, где отбывает наказание американский продюсер Харви Вайнштейн, у него был обнаружен рак.

У отбывающего тюремный срок Харви Вайнштейна обнаружили рак
Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

Как сообщает газета New York Post со ссылкой на источники, у 72-летнего заключённого диагностировали хронический миелоидный лейкоз — разновидность рака костного мозга.

Сначала представитель Вайнштейна по медицинским вопросам Крейг Ротфельд отказался подтвердить информацию о болезни своего подопечного. Однако позднее он отметил, что не будет комментировать ситуацию, считая неприемлемым, что такая конфиденциальная информация стала достоянием общественности.

Харви Вайнштейн оказался в тюрьме после того, как в 2017 году более 80 актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. Тогда возникло движение #MeToo.

В 2020 году его приговорили к 23 годам лишения свободы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее срок был увеличен ещё на 16 лет, но в апреле текущего года суд в Нью-Йорке после апелляции со стороны защиты продюсера отметил 23-летний приговор.

Ранее стало известно, что Наталью Чистякову-Ионову оштрафовали за употребление наркотиков.

Уточнения

Ха́рви Вайнште́йн (англ. Harvey Weinstein; род. 19 марта 1952[…], Нью-Йорк, Нью-Йорк) — американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец (вместе со своим братом Бобом) компании The Weinstein Company.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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