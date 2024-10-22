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Рехаб не помог: Глюкозу оштрафовали за потребление наркотиков

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Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, была оштрафована в Москве за употребление наркотиков или рецептурных препаратов. Об этом стало известно из Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Рехаб не помог: Глюкозу оштрафовали за потребление наркотиков
Фото: commons.wikimedia.org by Glukoza production, CC BY-SA 3.0

Полиция задержала артистку в аэропорту Шереметьево, так как её поведение показалось им странным. Однако Глюкоза отказалась проходить медицинское освидетельствование. В итоге, по решению мирового судьи cудебного участка № 442 района Крюково города Москвы, её признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Певица была оштрафована на пять тысяч рублей. Суд счёл смягчающим обстоятельством наличие у неё двух несовершеннолетних детей.

Летом Глюкоза уже попадала в скандал во время своего выступления в Красноярске. Тогда она вышла на сцену и вела себя неадекватно. Зрители писали, что она с трудом исполняла композиции и постоянно трогала себя за интимные места. Сама певица объяснила своё поведение тем, что принимала антидепрессанты из-за смерти бабушки.

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Уточнения

Glukoza ( настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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