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Лера Кудрявцева купила автомобиль для 6-летней дочери

0:53
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева приобрела автомобиль TANK для 6-летней дочери Маши. Об этом событии она рассказала в своём Telegram-канале.

Лера Кудрявцева купила автомобиль для 6-летней дочери
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Юшенков, CC BY-SA 3.0

По словам Леры Кудрявцевой, автомобиль понравился ей соотношением цены и качества. Она планировала возить дочь в гимназию на новой машине. Однако телеведущая решила пока сама "погонять на Танке".

"Ну что, решила тоже попробовать китайский автопром. На самом деле приехали посмотреть что-то из авто возить Машу в гимназию, теперь хочу пока отдать свою Махе и погонять на Танке. Два часа слушала о всех приблудах внутри салона. Ничего не запомнила, но приятно удивлена", — написала она.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Лера Кудрявцева подтвердила раскрытый Моникой Беллуччи секрет молодости и красоты.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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