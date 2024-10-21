Группа Би-2 оказались в долговой яме: сумма исчисляется миллионами

Группа "Би-2" накопила значительный долг в России, который составляет 8 миллионов рублей. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Life.
Коллектив не закрыл свою компанию в стране, несмотря на финансовые проблемы. После начала специальной военной операции на Украине солисты группы покинули Россию.
Недавно Лева Би-2, который был признан иностранным агентом в России, выразил мнение о том, что будущее страны выглядит "трагично". В связи с этим он и Шура решили направить свои усилия на проведение концертов в Молдове, где им удалось получить гражданство.
В апреле 2024 года музыканты группы "Би-2" вместе с родственниками оформили заявки на получение молдавских паспортов. В мае президент Молдавии Санду утвердила указ о предоставлении им гражданства.
«Би-2» — рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники — Шура Би-2 (гитара, вокал) и Лёва Би-2 (основной вокал).
Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.