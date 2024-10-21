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Группа Би-2 оказались в долговой яме: сумма исчисляется миллионами

0:57
Шоу-бизнес

Группа "Би-2" накопила значительный долг в России, который составляет 8 миллионов рублей. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Life.

Группа Би-2 оказались в долговой яме: сумма исчисляется миллионами
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 3.0

Коллектив не закрыл свою компанию в стране, несмотря на финансовые проблемы. После начала специальной военной операции на Украине солисты группы покинули Россию.

Недавно Лева Би-2, который был признан иностранным агентом в России, выразил мнение о том, что будущее страны выглядит "трагично". В связи с этим он и Шура решили направить свои усилия на проведение концертов в Молдове, где им удалось получить гражданство.

В апреле 2024 года музыканты группы "Би-2" вместе с родственниками оформили заявки на получение молдавских паспортов. В мае президент Молдавии Санду утвердила указ о предоставлении им гражданства.

 

Уточнения

«Би-2» — рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники — Шура Би-2 (гитара, вокал) и Лёва Би-2 (основной вокал).

Шура́ или Shura (стилизованно как $hura; настоящее имя — Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев; род. 20 мая 1975, Новосибирск) — российский эстрадный певец и автор песен.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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