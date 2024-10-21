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Адвокат о споре Болгар с Павлом Дуровым: она должна нести такие же расходы, как и папа

1:40
Шоу-бизнес

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар объяснила, имела ли право Ирина Болгар тратить на себя деньги Павла Дурова.

Адвокат о споре Болгар с Павлом Дуровым: она должна нести такие же расходы, как и папа
Фото: https://www.instagram.com/extraterrestra by Инстаграм Ирины Болгар is licensed under public doman

Юрист объяснила, что 150 тысяч долларов, которые, по словам Ирины Болгар, она тратила на семью в месяц, это приличная сумма.

"Нужно обосновать, что эти деньги, если у них возникает такой вопрос, были потрачены в интересах детей. То есть должна мать, девушка по фамилии Болгар, предоставить соответствующие расходы. Она же сколько тратила? Значит, у нее зафиксированы все расходы. На что она тратила, когда она тратила, где она тратила", — цитирует слова адвоката Pravda.Ru.

Эксперт отметила, что если эти деньги были потрачены в интересах детей, в том числе на оплату коммунальных платежей, на какие-то дополнительные занятия, питание, одежду, отдых, лечение и так далее, то, соответственно, она подтвердит законность расходования денежных средств на детей.

Является ли Болгар гражданкой РФ, неизвестно, однако по российским договорам о порядке содержания детей обязанность содержания детей возложена на двоих — на маму и на папу.

"То есть она должна нести такие же расходы, как и папа, на содержание детей. Поэтому в данной ситуации, если она не несла никакие расходы на содержание детей, то фактически получается, что она за его счет свою часть того содержания, которое она должна была обеспечивать, она за его счёт фактически это всё реализовывала", — объяснила специалист.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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