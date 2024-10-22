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Юный Лев Соловьёв прошёл слепые прослушивания и попал в шоу "Голос. Дети"

Юный певец Лев Соловьёв прошёл слепые прослушивания и попал в шоу "Голос. Дети"
1:24
Шоу-бизнес

В новом, 11 сезоне вокального шоу "Голос. Дети" на Первом канале завершились слепые прослушивания. И одним из последних победителей стал девятилетний Лев Соловьев, который вышел на сцену, когда команды Димы Билана и Jony были уже набраны, и в проекте оставалось всего одно место у Юлианны Карауловой.

Юный певец Лев Соловьёв прошёл слепые прослушивания и попал в шоу "Голос. Дети"
Фото: пресс-служба Pronline

Этот музыкальный проект был давней мечтой мальчика. Три года подряд Лев ходил на кастинги и только на третий раз получил заветное приглашение.

Лев исполнил популярную песню Despacito пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки, которая получила семь титулов в "Книге рекордов Гиннеса". Что примечательно, на проекте за все 11 сезонов никто не брал эту песню в свой репертуар.

Мальчик не только справился с испанским языком, но и довольно артистично исполнил известный хит, заняв последнее место в проекте и став участником команды Юлианны Карауловой.

В конце выступления Лев устроил настоящее шоу. Лев попросил Jony выйти с ним на сцену и спеть песню "Комета", с которой 5 лет назад начиналась вокальная карьера Льва. Правда, затем к дуэту присоединились и Юлианна, и Дима Билан, тем самым красиво завершив набор участников.

 

Уточнения

«Голос Дети» — вокальное телевизионное шоу, выходящее на Первом канале. Российская адаптация нидерландского формата The Voice Kids.
 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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