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Соседов о росте цен на новогодние корпоративы с артистами: там нет нищеты

0:50
Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал новость о том, что в России новогодние корпоративы с участием артистов подорожали на треть.

Соседов о росте цен на новогодние корпоративы с артистами: там нет нищеты
Фото: https://vk.com/sosedov_official by ВК-аккаунт Сергея Соседова is licensed under public doman

Соседов объяснил, почему у артистов растут гонорары за новогодние выступления.

Шомен рассказал, что рынок диктует свои условия. Он отметил, что рост гонораров отдельных топовых артистов не означает, что цены на свои выступления повысили все звёзды.

Ранее концертный директор заявил, что певец Шура зарабатывает до 2,5 миллиона рублей за выступление.

"Корпоратив — история для богатых людей, там нет нищеты. Это крупные финансовые воротилы, нефтяные и газовые компании, крупные банки", — цитирует слова Соседова "Вечерняя Москва".

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов Москвы.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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