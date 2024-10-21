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Анна Семенович рассказала историю знакомства с женатым бойфрендом

1:04
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович поведала свою историю первой встречи с избранником, бизнесменом Денисом Шреером.

Анна Семенович рассказала историю знакомства с женатым бойфрендом
Фото: https://vk.com/semenovich_official by ВК-аккаунт Анны Семенович is licensed under public doman

Семенович вспомнила, что впервые увидела Дениса Шреера, когда они сидели за соседними столиками в ресторане.

Ранее Анна Семенович рассказала, что планирует свадьбу с женатым бойфрендом.

Мужчина раздражал звезду, так как то и дело задевал её стул своим телом. Артистка попыталась урезонить беспокойного соседа.

"Я спросила, не мешаю ли ему, и он, не узнав меня, ответил, что не мешаю. Его наглость меня поразила", — цитирует слова знаменитости Радио 1.

После этого звезда и Денис столкнулись в караоке. Шреера, по словам Анны, поразило то, что Семенович снимают на видео незнакомые люди.

Как выяснилось, предприниматель не догадывался о том, что имеет дело с популярной артисткой. Это не помешало ему взять у понравившейся женщины номер телефона.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Свердловск) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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