В Польше запретили выступление украинского шоумена под псевдонимом Лютый

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Польше после протестов активистов запретили выступать шоумену Антону Мухарскому по кличке Лютый, известному своей радикальной антироссийской позицией.

Фото: https://t.me/OrestLyutii by Телеграм-канал Ореста Лютого is licensed under public doman

Как сообщает EADaily, В польском городе Вроцлаве отменёно выступление украинского шоумена Антона Мухарского (псевдоним Орест Лютый).

Местным жителям не понравилась резкая риторика шоумена. Лютый увидел в этом решении происки ФСБ. Он обвинил граждан Польши в "обрусении".

"На улицах Вроцлава всюду звучит русский! На площади рынка, в ресторанах, общественном транспорте, супермаркетах!", — выразил своё возмущение Лютый в социальных сетях.

Агрессивно настроенный к РФ артист уехал с Украины, мотивировав это страхом перед взрывами.

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