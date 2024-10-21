В Польше после протестов активистов запретили выступать шоумену Антону Мухарскому по кличке Лютый, известному своей радикальной антироссийской позицией.
Как сообщает EADaily, В польском городе Вроцлаве отменёно выступление украинского шоумена Антона Мухарского (псевдоним Орест Лютый).
Местным жителям не понравилась резкая риторика шоумена. Лютый увидел в этом решении происки ФСБ. Он обвинил граждан Польши в "обрусении".
"На улицах Вроцлава всюду звучит русский! На площади рынка, в ресторанах, общественном транспорте, супермаркетах!", — выразил своё возмущение Лютый в социальных сетях.
Агрессивно настроенный к РФ артист уехал с Украины, мотивировав это страхом перед взрывами.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.