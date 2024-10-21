Екатерина Стриженова показала мужа, дочку и внука на одном фото

Телеведущая Екатерина Стриженова разместила в "Инстаграме"* трогательное семейное фото.
Екатерина Стриженова разместила в "Инстаграме"* фото с мужем Александром Стриженовым, дочерью Анастасией и внуком Петром.
Звезда ТВ объяснила, что выбрала для своих детей самого лучшего отца. Она назвала этот выбор одной из главный задач женщины.
"Мне удалось", — похвалилась Екатерина.
Ранее Екатерина Стриженова рассказала, как тайно венчалась с мужем Александром Стриженовым за неделю до свадьбы. Супруги отпраздновали 37 лет со дня своего бракосочетания.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. Ведущая телепрограммы «Доброе утро» (с 1997 года) на «Первом канале».
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.