Настасья Самбурская призналась, что носит трусы-парашюты

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская раскрыла тайну о том, какие трусы она предпочитает носить.
Ида Галич в своём Telegram-канале опубликовала забавный ролик, в котором обыгрывает разницу в размерах нижнего белья со своей подругой Екатериной Новиковой.
На кадрах Ида изящно вешает на сушилку свои крошечные стринги. Однако потом пришла пышная Екатерина, выбросила трусы подруги и повесила свои огромные трусы-парашюты.
"В какой ты команде?" — поинтересовалась Галич.
На видео с юмором отреагировала звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская.
"Вы удивитесь, но я во второй", — написала актриса под кадрами.
Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ.
И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.