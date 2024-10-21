Настасья Самбурская призналась, что носит трусы-парашюты

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Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская раскрыла тайну о том, какие трусы она предпочитает носить.

Фото: https://vk.com/samburskayapublic by ВК-аккаунт Настасьи Самбурской is licensed under public doman

Ида Галич в своём Telegram-канале опубликовала забавный ролик, в котором обыгрывает разницу в размерах нижнего белья со своей подругой Екатериной Новиковой.

На кадрах Ида изящно вешает на сушилку свои крошечные стринги. Однако потом пришла пышная Екатерина, выбросила трусы подруги и повесила свои огромные трусы-парашюты.

"В какой ты команде?" — поинтересовалась Галич.

На видео с юмором отреагировала звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская.

"Вы удивитесь, но я во второй", — написала актриса под кадрами.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ.



И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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