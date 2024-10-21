Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим вкуснейший рисовый пудинг с молотой корицей
Почему толстый кот - это не мило, а опасно
Синдром усталости усов у кошки: что это, и почему опасно для домашнего питомца
Ученые описали вероятный конец Вселенной
Огромные цветы и каскады петуний: секреты, о которых вам никто не рассказывал
Власти Башкортостана оценили идею налога на бездетность: необходимы альтернативные методы
Эндокринолог Гаптыкаева рассказала, по каким причинам может возникать дефицит железа
Новым президентом Вьетнама избран генерал Лыонг Кыонг
Сайты правительства Курской области подверглись DDoS-атаке

Садальский высмеял слова Ирины Родниной о пенсии нормального российского человека

1:11
Шоу-бизнес

Станислав Садальский объяснил, почему его позабавили слова Ирины Родниной о размере её пенсии.

Садальский высмеял слова Ирины Родниной о пенсии нормального российского человека
Фото: https://t.me/s/sadalskij by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman

Садальский озаглавил свой пост в Telegram-канале "О бедной Родниной замолвите слово".

Актёру не показались убедительными слова фигуристки и депутата Госдумы о том, что она получает пенсию менее 30 тысяч рублей без индексации. Спортсменка назвала свои выплаты "пенсией нормального российского человека".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" напомнил, что олимпийские чемпионы получают также президентские стипендии в размере 52 тысячи рублей в месяц.

"В 1990–2002 гг. Роднина жила в США, получила американское гражданство, давала присягу на верность стране США", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Он заявил, что дочь Родниной осталась проживать в США. Отметил Садальский и то, что депутатам Госдумы положены льготы и субсидии.

Ранее певца Юрия Лозу возмутила обязанность делать отчисления в Пенсионный фонд.

Уточнения

Ири́на Константи́новна Роднина́ (род. 12 сентября 1949, Москва) — советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, российский общественный и государственный деятель, депутат Государственной Думы V-VII созывов от партии «Единая Россия».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
5 интересных фактов о денежном дереве
Садоводство, цветоводство
5 интересных фактов о денежном дереве Аудио 
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Красота и стиль
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом Аудио 
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Авто
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Референдум о европейском выборе Молдавии нелегитимен. Страна погружается в хаос Любовь Степушова Дисциплина помноженная на численность. Сможет ли армия КНДР усилить российскую армию на Украине? Дмитрий Плотников МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины Олег Володин
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Последние материалы
Россиянам рассказали, когда лучше отказаться от полученной в наследство квартиры
Как избежать проблем с двигателем при частой работе на холостом ходу
Как правильно пересадить орхидею и не навредить цветку
Топ-10 домашних упражнений для укрепления ног
В Госдуме хотят снизить срок владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ
Учёные ТГАСУ разработали передовую технологию очистки воды от опасных азотных соединений
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Стоимость проживания в московских отелях выросла почти на 40% с начала 2024 года
С 1 декабря ГАИ начнёт выписывать штрафы за езду на летних шинах: что ждёт нарушителей
В Челябинской области ФСБ задержала незаконных добытчиков золота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.