Садальский высмеял слова Ирины Родниной о пенсии нормального российского человека

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский объяснил, почему его позабавили слова Ирины Родниной о размере её пенсии.

Фото: https://t.me/s/sadalskij by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman

Садальский озаглавил свой пост в Telegram-канале "О бедной Родниной замолвите слово".

Актёру не показались убедительными слова фигуристки и депутата Госдумы о том, что она получает пенсию менее 30 тысяч рублей без индексации. Спортсменка назвала свои выплаты "пенсией нормального российского человека".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" напомнил, что олимпийские чемпионы получают также президентские стипендии в размере 52 тысячи рублей в месяц.

"В 1990–2002 гг. Роднина жила в США, получила американское гражданство, давала присягу на верность стране США", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Он заявил, что дочь Родниной осталась проживать в США. Отметил Садальский и то, что депутатам Госдумы положены льготы и субсидии.

Ранее певца Юрия Лозу возмутила обязанность делать отчисления в Пенсионный фонд.

Уточнения

Ири́на Константи́новна Роднина́ (род. 12 сентября 1949, Москва) — советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, российский общественный и государственный деятель, депутат Государственной Думы V-VII созывов от партии «Единая Россия».



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