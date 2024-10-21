Егор Крид показал своего отца в молодости: краш

Певец Егор Крид показал, как в молодости выглядел его отец Николай Булаткин.
Певец Егор Крид опубликовал в сторис "Инстаграма"* фото своего отца, бизнесмена и владельца фабрики по переработки орехов Николая Булаткина.
Родителя певец показал в честь дня отца. На чёрно-белом снимке запечатлён солидный мужчина с волевым подбородком и гитарой в руках. В Сети папу артиста уже назвали "крашем".
"Папа", — подписал снимок музыкант.
Егор Крид также побаловал поклонников своими новыми снимками в чёрно-белом варианте, вероятно, для того, чтобы фанаты смогли сравнить его с отцом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Его́р Сплит (Крид) (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом KReeD, сейчас выступает под именем Егор Крид.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.