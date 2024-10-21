Егор Крид показал своего отца в молодости: краш

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Певец Егор Крид показал, как в молодости выглядел его отец Николай Булаткин.

Фото: https://www.instagram.com/egorkreed by ВК-аккаунт Егора Крида is licensed under public doman

Певец Егор Крид опубликовал в сторис "Инстаграма"* фото своего отца, бизнесмена и владельца фабрики по переработки орехов Николая Булаткина.

Родителя певец показал в честь дня отца. На чёрно-белом снимке запечатлён солидный мужчина с волевым подбородком и гитарой в руках. В Сети папу артиста уже назвали "крашем".

"Папа", — подписал снимок музыкант.

Егор Крид также побаловал поклонников своими новыми снимками в чёрно-белом варианте, вероятно, для того, чтобы фанаты смогли сравнить его с отцом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Его́р Сплит (Крид) (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом KReeD, сейчас выступает под именем Егор Крид.



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