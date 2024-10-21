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Филипп Киркоров поздравил юриста Катю Гордон: я буду за тебя

0:54
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров забыл старые разногласия с Екатериной Гордон и поддержал автора песен.

Филипп Киркоров поздравил юриста Катю Гордон: я буду за тебя
Фото: https://vk.com/katyagordon by ВК-аккаунт Екатерины Гордон is licensed under public doman

Король российской эстрады удостоил своим вниманием юриста Катю Гордон, которая пишет песни для себя и для российских звёзд.

"Я буду за тебя! За твоё творчество! За твои песни! Я счастлив, что эта песня станет частью моего шоу… и получит новую жизнь!" — написал народный артист России в "Инстаграме"*.

Отношения Кати Гордон и Филиппа Киркорова не всегда были безоблачными. В 2021 году Екатерина раскритиковала артиста за то, что он устроил вечеринку "во время чумы".

Теперь певец сотрудничает с Екатериной Гордон.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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