Филипп Киркоров поздравил юриста Катю Гордон: я буду за тебя

Певец Филипп Киркоров забыл старые разногласия с Екатериной Гордон и поддержал автора песен.
Король российской эстрады удостоил своим вниманием юриста Катю Гордон, которая пишет песни для себя и для российских звёзд.
"Я буду за тебя! За твоё творчество! За твои песни! Я счастлив, что эта песня станет частью моего шоу… и получит новую жизнь!" — написал народный артист России в "Инстаграме"*.
Отношения Кати Гордон и Филиппа Киркорова не всегда были безоблачными. В 2021 году Екатерина раскритиковала артиста за то, что он устроил вечеринку "во время чумы".
Теперь певец сотрудничает с Екатериной Гордон.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.