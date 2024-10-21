Дочка Киркорова рассказала, за что будет банить своих подписчиков

Наследница короля российской эстрады Филиппа Киркорова Алла-Виктория установила жёсткие правила для подписчиков своего Telegram-канала.
Алла-Виктория Киркорова, которая просит назвать её просто Аллой, продолжает развивать свой Telegram-канал.
На этот раз девочка призвала подписчиков ознакомиться с новыми правилами своего чата. Она предупредила, что за несоблюдение правил будет банить нарушителей.
Алла Киркорова запретила фолловерам оскорблять друг друга и админов, а также проявлять агрессию.
"Запрещается любой пиар, так же запрещается писать от канала, писать в чат можно только от личного аккаунта. Мы не обсуждаем политику в чате", — гласят правила чата.
Отправлять в бан 12-летняя наследница певца будет также за контент 18+ и "спам фразы".
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).
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