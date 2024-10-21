Кудрявцева подтвердила раскрытый Моникой Белуччи секрет молодости и красоты

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Телеведущая Лера Кудрявцева согласилась с заявлением актрисы Моники Беллуччи, которая рассказала о главном условии молодости и красоты.

Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Звезда итальянского кинематографа Моника Беллуччи объяснила, что не хочет скрывать от публики своих возрастных изменений — морщины и лишний вес. Она пренебрегла мнением сторонников вечной молодости.

Актриса уверена, что в старении нет ничего постыдного.

Лера Кудрявцева вспомнила мудрые слова звезды.

"Когда-то она сказала очень мудрые слова. "Для того, чтобы быть красивой… надо хорошо себя чувствовать". И это правда", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Уточнения

Мо́ника А́нна Мари́я Беллу́ччи (итал. Monica Anna Maria Bellucci; род. 30 сентября 1964) — итальянская актриса и модель. Известность в кино ей принесли фильмы «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», «Страсти Христовы», «Братья Гримм».



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