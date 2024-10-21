Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенничество при въезде на Мальдивы: что нужно знать туристам
ТО перед зимним сезоном: обязательные процедуры для автомобиля
Как быстро замариновать лук для салатов, шашлыка и бургеров
Ирландские волны: как укротить непослушные локоны
Иеромонах Анастасий рассказал о монастыринге как увлечении у молодёжи
Конфликт между Нарылковым и Поповым завершился переломом челюсти
Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай из-за закрытия российского неба
Российских дачников предупредили о новых налогах
Как компрессионный трикотаж помогает избежать тромбоза в полёте

Фигурист Илья Авербух показал сыновей и дочку: три моих повода

0:58
Шоу-бизнес

Звезда фигурного катания Илья Авербух высказался о любви к своим троим детям.

Фигурист Илья Авербух показал сыновей и дочку: три моих повода
Фото: https://www.instagram.com/averbukhofficial by Инстаграм Ильи Авербуха is licensed under public doman

Илья Авербух опубликовал в "Инстаграме"* фотографии своих двоих сыновей — 20-летнего Мартина от первого брака с Ирины Лобачёвой и сына Льва от актрисы Лизы Арзамасовой.

На другом снимке Авербух держит на руках дочку Лию, которая родилась 8 августа 2024 года.

Наследников спортсмен показал в честь дня отца. Этот день он назвал профессиональным праздником пап.

"Три моих повода обвести в календаре третье воскресенье октября", — написал под снимками Авербух.

Фигурист признавался, что хочет приобщить младшего сына Льва к фигурному катания, он уже записал малыша на гимнастику.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду. В паре с Ириной Лобачёвой — серебряный призёр Олимпийских игр (2002), чемпион мира (2002).

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Еда и рецепты
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие Аудио 
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Авто
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать Аудио 
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Еда и рецепты
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины Олег Володин Россия — спортивная держава. В Уфе завершился форум уверенности Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Последние материалы
NetEase: российские санкции сработали сразу против 36 стран
Настасья Самбурская рассказала, как провела отпуск после слухов о своей свадьбе
Чем отличается обрезка красной и черной смородины
Узнайте больше о своих домашних животных: какие бывают проблемы с психическим здоровьем у кошек
На портале госуслуг запустили сервис "Жизненная ситуация" для многодетных семей
Прилучный упрекнул Муцениеце после судебных тяжб: свои интересы выше интересов детей
Названо худшее время для путешествий на Шри-Ланку, Кубу и в Таиланд
Покрышки из Китая стали выбором большинства россиян: причины и тренды
Малинин: статус чемпиона мира оказывает на меня огромное дополнительное давление
Центробанк может повысить ключевую ставку до 20%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.