Фигурист Илья Авербух показал сыновей и дочку: три моих повода

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Звезда фигурного катания Илья Авербух высказался о любви к своим троим детям.

Фото: https://www.instagram.com/averbukhofficial by Инстаграм Ильи Авербуха is licensed under public doman

Илья Авербух опубликовал в "Инстаграме"* фотографии своих двоих сыновей — 20-летнего Мартина от первого брака с Ирины Лобачёвой и сына Льва от актрисы Лизы Арзамасовой.

На другом снимке Авербух держит на руках дочку Лию, которая родилась 8 августа 2024 года.

Наследников спортсмен показал в честь дня отца. Этот день он назвал профессиональным праздником пап.

"Три моих повода обвести в календаре третье воскресенье октября", — написал под снимками Авербух.

Фигурист признавался, что хочет приобщить младшего сына Льва к фигурному катания, он уже записал малыша на гимнастику.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду. В паре с Ириной Лобачёвой — серебряный призёр Олимпийских игр (2002), чемпион мира (2002).



Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



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