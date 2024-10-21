Настасья Самбурская рассказала, как провела отпуск после слухов о своей свадьбе

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская опровергла слухи о свадебном путешествии.
Настасья Самбурская опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором демонстрирует своё уставшее после отпуска лицо.
Она рассказала, что результатом её отдыха стали 3 лишних килограмма и появившиеся мешки под глазами.
"Возвращаюсь из отпуска, а не из свадебного путешествия, замуж тайно не выходила, это продюсер по-пьяни ляпнул", — развеяла домыслы актриса.
Слухи о свадебном путешествии звезды были спровоцированы тем, что Настасье сделал предложение руки и сердца её возлюбленный. Актриса так и не сообщила, какой ответ она дала бойфренду.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Кристины Соколовской в сериале «Универ.
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