Прилучный упрекнул Муцениеце после судебных тяжб: свои интересы выше интересов детей

Павел Прилучный ответил на нападки после суда с бывшей женой Агатой Муцениеце.
Павел Прилучный опубликовал в "Инстаграме"* фото с тремя своими детьми — сыном Тимофеем, дочкой Мией и сыном Микаэлем от нового брака с Зепюр Брутян.
"Я счастлив, что у меня трое замечательных детей", — написал артист под снимком.
Звезда сериала "Мажор" пожаловался на то, что о его семье много разговоров в последнее время. Он считает несправедливыми упрёки в свой адрес, так как, по словам актёра, пытается делать всё, что в его силах, для своих наследников.
"Мне очень жаль, что некоторые взрослые ставят свои интересы выше интересов детей, подрывая их психику и подвергая их публичному обсуждению", — заявил артист.
Она призвал родителей беречь своих отпрысков.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.