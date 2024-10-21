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Прилучный упрекнул Муцениеце после судебных тяжб: свои интересы выше интересов детей

1:02
Шоу-бизнес

Павел Прилучный ответил на нападки после суда с бывшей женой Агатой Муцениеце.

Прилучный упрекнул Муцениеце после судебных тяжб: свои интересы выше интересов детей
Фото: https://www.instagram.com/bugevuge by Инстаграм Павла Прилучного is licensed under public doman

Павел Прилучный опубликовал в "Инстаграме"* фото с тремя своими детьми — сыном Тимофеем, дочкой Мией и сыном Микаэлем от нового брака с Зепюр Брутян.

"Я счастлив, что у меня трое замечательных детей", — написал артист под снимком.

Звезда сериала "Мажор" пожаловался на то, что о его семье много разговоров в последнее время. Он считает несправедливыми упрёки в свой адрес, так как, по словам актёра, пытается делать всё, что в его силах, для своих наследников.

"Мне очень жаль, что некоторые взрослые ставят свои интересы выше интересов детей, подрывая их психику и подвергая их публичному обсуждению", — заявил артист.

Она призвал родителей беречь своих отпрысков.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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