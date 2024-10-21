Певец Газманов признался, что часто испытывает тревогу

Народный артист России Олег Газманов в беседе с Борисом Корчевниковым в шоу "Судьба человека" признался, что постоянно испытывает стресс.
По словам певца, у него часто не получается соблюдать режим сна и питания. Кроме того, он чувствует тревогу перед выходом на сцену.
"Каждое выступление на сцене — это микростресс. Из этого я делаю вывод, что нужно не париться, ребята. А жить активно", — заявил Олег Газманов.
Музыкант добавил, что выполняет дыхательную гимнастику, а также отжимания и подтягивания. По словам исполнителя, он каждый день старается отжиматься 73 раза, поскольку ему столько лет.
Ранее Pravda.Ru писала, что Олег Газманов раскрыл секрет крепкого брака.
Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.