Дженнифер Лоуренс готовится стать матерью во второй раз

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс ждёт второго ребёнка. Об этом пишет Vogue со ссылкой на её представителя.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Отмечается, что вечером 19 октября актриса вышла на ужин в Лос-Анджелесе. Её живот уже был заметен окружающим людям.

"Она вышла на ужин в Лос-Анджелесе в футболке и свитере. Её живот был заметен", — сказано в сообщении.

Напомним, что Дженнифер Лоуренс состоит в браке с галеристом Куком Марони. Пара узаконила свои отношения в октябре 2019 года. В феврале 2022-го в их союзе родился сын Сай.

Уточнения

Дже́ннифер Шре́йдер Ло́уренс (род. 15 августа 1990, Индиан-Хилс, Кентукки, США) — американская актриса и продюсер.



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