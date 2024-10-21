Дженнифер Лоуренс готовится стать матерью во второй раз

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс ждёт второго ребёнка. Об этом пишет Vogue со ссылкой на её представителя.
Отмечается, что вечером 19 октября актриса вышла на ужин в Лос-Анджелесе. Её живот уже был заметен окружающим людям.
"Она вышла на ужин в Лос-Анджелесе в футболке и свитере. Её живот был заметен", — сказано в сообщении.
Напомним, что Дженнифер Лоуренс состоит в браке с галеристом Куком Марони. Пара узаконила свои отношения в октябре 2019 года. В феврале 2022-го в их союзе родился сын Сай.
Дже́ннифер Шре́йдер Ло́уренс (род. 15 августа 1990, Индиан-Хилс, Кентукки, США) — американская актриса и продюсер.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.