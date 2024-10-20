Брухунова показала Петросяна с детьми в день отца: Ваган — копия отца

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, как юморист провёл время с детьми в день отца.
Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* трогательное семейное фото. На снимке Евгений Ваганович обнимает сына Вагана. Рядом виднеется крошечная ножка дочери артиста Матильды.
"День отца", — подписала Татьяна фотографию.
Подписчики Брухуновой остались в восторге от такого контента.
"Фотография пронизана искренностью и любовь";
"Какая шикарная фотография";
"Ваган — копия отца. Красавец";
"Замечательный отец и прекрасные дети", — писали фолловеры под постом Татьяны.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
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