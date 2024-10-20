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Брухунова показала Петросяна с детьми в день отца: Ваган — копия отца

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Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, как юморист провёл время с детьми в день отца.

Брухунова показала Петросяна с детьми в день отца: Ваган — копия отца
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* трогательное семейное фото. На снимке Евгений Ваганович обнимает сына Вагана. Рядом виднеется крошечная ножка дочери артиста Матильды.

"День отца", — подписала Татьяна фотографию.

Подписчики Брухуновой остались в восторге от такого контента.

"Фотография пронизана искренностью и любовь";

"Какая шикарная фотография";

"Ваган — копия отца. Красавец";

"Замечательный отец и прекрасные дети", — писали фолловеры под постом Татьяны.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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