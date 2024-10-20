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Прохор Шаляпин раскрыл, почему Алла Пугачёва и другие звёзды покинули Родину

1:08
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин, часто бывающий на отдыхе за границей, не раз говорил, что не променяет Россию на другую страну. По его словам, те кто уехал либо глупцы, либо возомнили себя элитой, звёздами мирового масштаба.

Прохор Шаляпин раскрыл, почему Алла Пугачёва и другие звёзды покинули Родину
Фото: YouTube канал Citizen-live by Скриншот видео YouTube канала Citizen-live, PDM

Прохор считает, что классическая и народная музыка будут жить вечно. А топовые эстрадные певцы последние 20 лет держались только благодаря тому, что телевидение буквально навязывало их, искусственно создавая из них звёзд. Если их перестанут показывать, о них забудут.

"Смоют в унитаз и никто не вспомнит", — заявил Прохор.

По словам Шаляпина, уехавшие артисты сами не ожидали, что народ так быстро потеряет к ним интерес и желание вернуть их назад.

Певец намекнул, что даже Алла Пугачёва, которая не раз плохо отзывалась о соотечественниках, ведёт себя неправильно.

"Всё же, если ты — взрослая тётка, 60-летняя и старше, то веди себя достойно. Надо развлекать людей более деликатно, я считаю", — отметил артист.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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